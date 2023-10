Fuerza de Mujer | Capítulo 178 | Arif es libre

Sarp se reúne con Piril y con Suat para ver en qué términos van a quedar, en eso, llega Munir y les informa lo que pudo hablar con Azim, pues resulta que Nezir ya no los considera como enemigos, y quiere que Sarp viva como un hombre libre, sin embargo, tiene solamente un par de condiciones: que todo lo que Sarp consiguió siendo Alp, lo deje, lo cual significa que vuelva a ser pobre y que no tenga ningún bien ni nadie a su servicio. Mientras tanto, Arif está feliz porque por fin pudo salir de la cárcel con ayuda de Kismet, y ella lo lleva hasta la cafetería en donde Bahar trabaja para que los dos puedan volver a encontrarse. En casa de Enver y Hatice llega Azim con una enorme caja adornada con un moño rojo, de parte de Nezir para Bahar, y lo recibe Sirin, quien no logra controlarse y abre un poco el regalo para descubrir que es un vestido blanco.