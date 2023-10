Fuerza de Mujer | Capítulo 188 | Las fotografías

Ceyda quiere estar en paz, no tiene intenciones de seguir peleando y tal vez eso la lleve a decirle la verdad a Emre respecto al hijo que tienen juntos. Mientras tanto en casa de Enver y Hatice las cosas se empiezan a salir de control, pues Bahar les pidió a ellos, a Sarp y a Sirin, hablar entre todos con nada menos que la verdad para poder cerrar los temas del pasado de una vez por todas, el problema es que Sirin no parece querer que se calmen las aguas, así que empieza hablar de temas un tanto escabrosos hasta que llega al tema de unas fotografías, tema del que Sarp no quiere hablar pero del que Bahar sospecha muchas cosas. Y resulta que Yusuf por fin pudo rentar el departamento que quería, pero algo que nadie sabe es que el nuevo inquilino es el mismísimo Sarp.