Fuerza de Mujer | Capítulo 190 | La madre de Emre

Nisan y Doruk están muy felices porque su papá vive justo encima de su departamento, pero quien no está para nada contenta es Bahar, quien enfrenta a Sarp pero este no responde como ella espera, pues al aparecer se siente más que victorioso con su nuevo hogar. Mientras tanto Bahar le comunica a Arif que ella no sabía que él iba a mudarse ahí, pero su plática termina en una pequeña discusión. Cuando Bahar y Hatice llegan a la cafetería se encuentran con una extraña mujer de la que posteriormente saben que es madre de Emre, y ella entre insultos las despide del lugar, dejando a una Bahar furiosa y a una Hatice envuelta en lágrimas.