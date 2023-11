Fuerza de Mujer | Capítulo 191 | Sarp al rescate

Bahar espera a que Sirin no esté presente para contarles a sus padres que Sarp se mudó en el departamento que se encuentra arriba del suyo, pues no quiere que su hermana se entere de más cosas y termina por arruinarles por completo la vida. Más tarde Bahar regresa a su casa y sus hijos la invitan a ver cómo quedó el departamento de Sarp, invitación que no puede rechazar pero hace todo lo posible para poder salir rápido de ahí y llevarse con ella a Sarp y Doruk. Por la noche la mamá de Emre va a visitar a Ceyda a su departamento, pero ella decide cerrarle la puerta en la cara aunque la señora sigue gritando muchas cosas irrespetuosas, por lo que Bahar sale de su casa a defenderla pero todo se calmará hasta que Sarp llegue y entre en la discusión.