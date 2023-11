Fuerza de Mujer | Capítulo 193 | ¿De qué sirve amar?

Sarp se encuentra con Kismet en la comisaría, pero la reconoce y sabe que es la abogada de Arif, por lo que duda mucho en aceptar su ayuda y no cree que sea adecuado que ella se entrometa en sus asuntos, pero Kismet conoce todo en lo que se ha envuelto Sarp, y le dice que no tiene otra mejor opción mas que ella. Mientras tanto a la fiesta de Doruk llega una invitada que no esperaban: Piril y sus hijos, quienes le llevan un enorme regalo a Doruk, pero la felicidad pasa a segundo plano cuando Sirin vuelve a sacar el tema de las fotografías con Sarp y ya nadie puede cambiar el tema, pues Bahar exige saber todo lo que pasa y cuando mira las imágenes no puede soportar el llanto.