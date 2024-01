Fuerza de Mujer | Capítulo 236 | El arma de Sarp

Enver decide pasar las fiestas de año nuevo en casa de Bahar, con Doruk, Nisan, Ceyda y Arif, noticia que no le cae nada bien a Sirin pues ella no quiere pasar mucho tiempo con su hermana, por lo que le reclama a su padre que la esté abandonando en fechas tan importantes. Una vez que todos están celebrando las fiestas y que están a punto de sentarse a cenar, Arif decide invitar a Sirin a la reunión, y cuando sube a su departamento se escucha un terrible estruendo: el disparo de un arma, es ahí donde Bahar sube corriendo y Arif le explica que un ladrón quiso asaltar a Sirin, pero lo que no le dice es que él escuchó cómo Sirin dijo que ella había matado a Sarp.