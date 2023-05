Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 45 | ¡A la cárcel nunca!

Minerva atacó a su asistente, ya que intentó extorsionarla con hablar si no le pagaba lo justo por mantener su secreto a salvo. Al ver que no reaccionaba, Minerva le llamó a Franco para que la ayudara a cambio de no volverlo a buscar. Román se defendió frente a Raquel por las acusaciones y terminaron juntos de nuevo, pero Tony los vio y ahora sabe que regresaron.

