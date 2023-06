Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 65 | ¿Román vuelve con Raquel?

Román se reúne con Tony para hablar sobre lo que está sucediendo, él le explica que las cosas no se van a solucionar pronto pero también le cuestiona algo que ha estado rondando por su mente un buen rato: ¿qué tal que Raquel nunca se equivocó?, pero esa pregunta la ofende y le cuestiona cómo es que cambió de opinión tan rápido, lo que en realidad Román tiene en la mente es terminar con Tony, al final, le confiesa que en realidad no la ve como una novia y le dice que no deberían de vivir juntos. El licenciado Galván recibe una terrible amenaza: o detiene la demanda contra Dueñas o su familia será la que pague muy caro todo lo que le llegue a suceder. Aura se reúne con Fausto y le dice que sería capaz de hablar con su esposa para que lo perdone, pues el amor que le tiene es más grande de lo que él imagina.