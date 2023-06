Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 84 | ¿Cuál es mi destino?

Mientras Franco intenta olvidar a Lorena, ella solo quiere regresar con su esposo y retomar su vida a pesar de lo que pasó. Ahora que Tomás sabe que Raquel y Román van a regresar, Tony debe de actuar rápido para no perderlo y más porque Aura sabe que su embarazo no es real. Lara y Caridad están planeando irse lejos de Emiliano para que no los vuelva a lastimar.

¡Revive los capítulos completos de Hombre Tenías Que Ser aquí!