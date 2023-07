Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 95 | El amor se da o no se da.

Magaly y Teo se van a dar una oportunidad, pero ella debe de irse un rato fuera de México. Aunque Teo le dijo a Magaly que se van a divorciar, ella está aferrada y no piensa dejarlo. Raquel no quiere vivir bajo el mismo techo que Emiliano, pero no tiene otra opción y ahora debe de vivir hasta con su peor enemiga: Aura. La mamá de Carmín salió de la cárcel, pero ella no está tan segura de que sea buena idea que viva con ella y Polo.

