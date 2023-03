Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 09 | El archivo perdido.

En el capítulo 09 de Hombre Tenías Que Ser: Fausto está desesperado porque Román extravió unos archivos muy importantes de la empresa, al enterarse de la situación sus amigos deciden ayudarlo, Román se da cuenta de que no están, así que le pregunta a Pablo si alguien agarro su computadora, él le responde que él único que estuvo utilizándola fue Tomás, así que deciden ir a buscar al de sistemas para que se pueda solucionar el problema. Después le llaman por teléfono a Tomás para decirle que ya debe de tener los archivos en su correo, pero él le comenta que ya no es necesario porque ya les platicó el concepto a los clientes y quedaron fascinados. Cuando vuelve a la oficina, Tomás le dice a Fausto que él se merece el ascenso porque Román acaba de cometer un grave error. Mientras que Raquel le dice a Tony que no le gusta que se hagan chismes en la oficina, además le deja muy claro que Román y ella no pasaron la noche juntos, que ese es un tema que a ella no le debe de importar, pero Tony le comenta que como ella es hija del dueño de la empresa no la van a correr, pero a Román sí.