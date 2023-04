Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 24 | Fuera de estas paredes.

Tony recibió la visita del “Tiburón”, ya que está interesado en cerrar un negocio con ella con tal de que Román no esté con su hija, ¿aceptará? Visitó a Román y se encontró con la sorpresa de que Raquel estaba con él y les pide respeto para Julieta, pero Román le dice que no están juntos, no al menos afuera. Debido a ello y la discusión que tuvo con Román la hará tomar una decisión sobre el negocio con “El Tiburón”. Mientras que Teo recibe una visita inesperada que lo asustó.



