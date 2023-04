Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 22 | La culpa de Tomás.

Julieta entiende lo que es no poder estar por completo con el amor de su vida, así que por eso quiere ayudar a Raquel y Román para que estén juntos, aunque sea un rato y en privado, pero ellos no están seguros de si tomar o no el detalle que Julieta les ofreció. Tomás reprendió a Anabel fuertemente pro llegar con copas de más y aunque tiene una relción con ella, busca a Raquel, pero ella se niega y le pide respetar a Anabel. Teo está cansado de cubrir a otros y ahora tiene que resolver algo antes de que su padre se dé cuenta.



