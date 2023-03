Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 05 | La traición de Tomás.

En el capítulo 05 de Hombre Tenías Que Ser: Román está con sus compañeros de trabajo, ahí Fausto le comenta que ya no debe de cometer más errores porque Emiliano estuvo a punto de despedirlo, pero le dice que Raquel lo defendió. Después Román sale a comer con su mamá y Tony, ahí conoce a la pareja de su mamá, pero se da cuenta de que solo la quiere engañar porque quiere que invierta su dinero en uno de sus negocios, así que Román le deja muy claro que ellos no son gente de inversiones, además que no tienen el dinero para hacerlo, así que decide ir a tomar un poco de aire, pero se da cuenta de que Raquel va llegando junto con Óscar al mismo restaurante.

Mientras que Tomás va a buscar a Emiliano para ofrecerle una solución a todos sus problemas que tiene con Román Ortega, así que le pide que le explique su plan, Tomás le comenta que Román es el encargado de cerrar una cuenta con una empresa muy importante, entonces él se va a encargar de que tenga algunas dificultades para que no se reúna con los inversionistas.