Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 57 | Los muertos no regresan.

Emiliano echó de la casa a Caridad y está intentando convencer a Raquel de que él no hizo nada de lo que su mamá le ha dicho. Abril murió y dejó un dolor enorme en Román, así que no perdonará a los Lomelí. Tony aprovechó la oportunidad para acercarse más a Román. Además, Anabel ya no quiere vivir con miedo e intentó deshacerse de Tomás.

¡Revive los capítulos completos de Hombre Tenías Que Ser aquí!