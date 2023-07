Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 85 | No más chantajes de Tony.

Tony no logró quedarse con Román a pesar de sus chantajes, pues él está seguro de que Raquel es la mujer con la que quiere estar. Magaly no quiere regresar a su casa, pero tampoco sabe cómo sobrevivir en la calle. Gaby no quiere estar encerrada en la clínica y decidió regresar con Emiliano.

