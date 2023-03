Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 03 | ¿Quién es Jorge Lara?

En el capítulo 03 de Hombre Tenías Que Ser: Emiliano organizó una fiesta de bienvenida para su hija Raquel, pero al llegar se da cuenta de que Román está en el lugar, de inmediato le dice a Caridad que él es el protegido de Jorge Lara, además cree que solo le quiere hacer daño a Raquel, pero que eso no lo va a permitir, no va a dejar que le haga daño. Después Emiliano le pregunta a Fausto por qué invitó a Román Ortega a la fiesta, a lo que él le menciona que porque es una persona muy trabajadora, además piensa que es el mejor candidato para ocupar el puesto en la agencia, pero Emiliano le dice que mejor piense en otra persona porque tiene otros planes para Román.

Mientras que Raquel le dice a Román que guarde sus frases bonitas para Tony más porque está esperando un hijo de él, pero Román le asegura que Tony es solo su mejor amiga y que no está embarazada, además él le confiesa que tiene muchas ganas de conocerla, pero que tienen que ir de poco a poco.