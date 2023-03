Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 17 | Román acepta trabajar con “El Tiburón”.

En el capítulo 17 de Hombre Tenías Que Ser: Fausto le dice a Román que lo siente mucho porque él era el ideal para el puesto, pero Román le comenta que lo que le frustra más es que Tomás obtuvo el ascenso porque le robo su idea, así que Fausto le dice que son acusaciones muy graves, además que no tiene pruebas para demostrarlo. Después Tomás va a buscar a Román para decirle que ellos dos acordaron que no se molestarían por el puesto, además va a ver de qué manera lo apoya para que pueda salir del problema que tiene con su mamá, pero Román se niega y le comenta que debe de jugar limpio porque todo en la vida se paga. Además, Román va a buscar a Emiliano “El Tiburón” para decirle que acepta el trabajo, así que de inmediato, Emiliano le dice que lo primero que debe de aceptar es que por ningún motivo va a tener una relación con su hija, Raquel, después le comenta que se van a estar viendo dos veces a la semana, pero que no debe de descuidar su trabajo en la agencia, además le va a adelantar tres meses de sueldo, antes de irse Román le deja claro a Emiliano que si él no estuviera pasando por un momento tan difícil en su vida, no aceptaría su trabajo. Solo que Raquel se da cuenta de que Román fue a buscar a su papá, así que decide ir a hablar con él.