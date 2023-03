Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 19 | ¿Román es hijo de Lara?

En el capítulo 19 de Hombre Tenías Que Ser: Emiliano va a visitar al señor Lara al hospital, pero al llegar se da cuenta de que Abril estaba con él, así que decide preguntarle que es lo que estaba haciendo ella ahí, para qué lo fue a ver, además le deja claro que si tiene algún tipo de relación con ella, le va a hacer mucho daño, pero al estar recordando Emiliano se da cuenta de que Román podría ser hijo de Lara. Además, Raquel le dice a su mamá que quiere que se vayan de su casa porque su salud está empeorando, pero su mamá se niega, le menciona que ella no se puede ir porque no quiere enfrentar a su papá, así que Raquel le menciona que deben de hacerlo, además ya no va a permitir que su papá siga dominándolas porque ya hizo que Román se alejara de ella, así que está dispuesta a buscar un departamento para las dos, pero su mamá le comenta que no quiere salirse de su casa porque está segura de que Emiliano llevaría a su nueva pareja a su hogar. Mientras que Anabel va a buscar a Fausto a su oficina, pero al estar revisando su carpeta se da cuenta de que tiene las fotos de Aura, la nueva modelo de la agencia y al preguntarle por ella se da cuenta de que se comienza a poner nervioso.