Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 04 | Román se tiene que ir.

En el capítulo 04 de Hombre Tenías Que Ser: Raquel va a desayunar con Óscar, al terminar ella le pide que la acompañe a la agencia, al llegar Óscar recuerda que su expareja tenía un carro como al que está estacionado, se pone muy triste, así que Raquel le pide que ya no piense en eso y lo abraza, pero justo en ese momento los ve Tony, de inmediato va con Román a decirle que si en su fiesta de bienvenida conoció al novio de Raquel porque ella los acaba de ver en el estacionamiento juntos.

Además, cuando Raquel entra a su oficina se encuentra con su papá y con Fausto, ahí él les menciona que no quiere que Román Ortega siga trabajando en la empresa, quiere que lo despidan, pero como se da cuenta de que no están de acuerdo con lo que les está pidiendo, le dice a su hija que entonces debe de decidir si se va ella o Román.