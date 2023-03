Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 18 | ¿Román se va a alejar de Raquel?

En el capítulo 18 de Hombre Tenías Que Ser: Raquel y su mamá, confrontan a su papá porque están molestas de que haya contratado a Román, están seguras de que algo está ocultando, pero él les menciona que si le dio el trabajo es para que se encargue de limpiar su imagen, además que lo hace por ella para que en un futuro los rumores que se dicen de él no afecten su carrera, así que Raquel solo le pide que le jure que no lo está haciendo porque a ella le gusta Román, pero él le dice que no es así. Después Emiliano “El Tiburón” invita a desayunar a Tomás, primero le comenta que lo quiere felicitar por el nuevo puesto que tiene en la agencia, además de que él ayudó mucho para que le dieran el puesto, después le comenta que para lo que realmente lo invitó fue para hablar de Román porque no quiere que le cargue mucho la mano en el trabajo porque ahora él será su publicista personal y no quiere que desatienda sus asuntos personales. Mientras que Abril le comenta a Román que quiere buscar un nuevo trabajo para así poder ayudarlo con los gastos de la casa, pero Román le comenta que con la ayuda que le dieron sus amigos y el adelanto que le va a dar Emiliano por su nuevo trabajo, van a poder cubrir dos meses, pero Abril le comenta que no quiere que trabaje con Emiliano porque dice muchos rumores de él. En la oficina, Raquel le pregunta a Román que es lo que está pasando, ya que se han alejado mucho, así que él le confiesa el compromiso que hizo con su papá, que se tiene que alejar de ella.