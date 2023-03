Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 14 | ¿Tomás se va a quedar con el puesto?

En el capítulo 14 de Hombre Tenías Que Ser: Román le dice a Tony que está enamorado de Raquel, que no le importa si arriesga su trabajo, pero Tony le comenta que esa decisión es muy grave porque ahora su mamá depende de él, pero Román le vuelve a dejar claros sus sentimientos por Raquel. En la agencia Fausto va a buscar a Raquel para mostrarles las fotos de la nueva modelo, pero al verlas, Raquel le dice a Fausto que si su papá se lo impuso, pero él le comenta que no fue así, pero a quién si intentó imponerle fue a Tomás, Raquel se sorprende al escuchar lo que le dice, pero le pide una disculpa porque tuvo una mañana difícil. Después Tomás va con Raquel para mencionarle que hay muchos rumores de que tiene problemas con la modelo que acaban de contratar, así que le pregunta qué si ella tiene algo que ver con su papá, así que Raquel le comenta que aunque no tenga pruebas, está segura de que tiene una relación con su papá. Además, Emiliano “El Tiburón”, le llama a Tomás para decirle que ya dio el primer paso para que él se quede con puesto de Fausto, así que le pide que lo vaya a buscar.