Hombre Tenías Que Ser | Capítulo 73 | Un cambio de vida

Carmín volvió a buscar a Polo, él no está interesado en una chica como ella, pero le dijo que no quiere llevar esa vida, aunque él no le crea y Molina la esté manipulando.

