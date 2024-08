Infieles | Estaba metido en juegos y una relación clandestina

Montrece está preocupada al no tener la atención y cariño que tenía al inciio de su relación con su novio; sin embargo, últimamente todo ha cambiado y no sabe qué hacer. Sospecha que hay algo más que no le dice Dante, su novio, por lo que Montrece acude a un equipo de profesionales para investigar qué sucede con él.