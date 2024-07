Infieles | Su mirada lasciva delató la infidelidad

Mindy sabía que su matrimonio no estaba bien, ya que empezó a notar a su esposo ‘Blaze’ muy extraño, además, lanzaba miradas lascivas en cada momento, por lo que recurrió al equipo de Infieles para descubrir lo que sucedía.

El equipo le dio un reloj que contenía una cámara para así poder saber lo que hacía su esposo mientras ella no estaba en casa. Y con ello descubrió lo que supuso, pues le mostraron el momento en que Taylor, una chica rubia, llegó a su casa y se metió hasta la recpamara con su marido.

Mindy no soportó la acción de su esposo cuando le mostraron las puebas y lo confrontó en el jacuzzi de su casa, justo cuando se encontraba con su amante.