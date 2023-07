Infieles | Programa Completo | Bajó de peso y decidió engañarlo.

Jerry estaba comprometido con su relación, pero ahora ha tenido mucho temor por la posibilidad de que el amor de su vida vaya a abandonarlo, Jerry cree que a partir de la reciente pérdida de peso de su novia ella está comenzando a ver a otras personas, comenzó a ir al gimnasio con más frecuencia y sale muchas veces sin él, y cuando Jerry se ha intentado unir a su forma de vida se siente muy incómodo, así que él está empezando a sospechar que ella lo está engañando, y por mucho que la quiera él no podría soportar el dolor y tendría que dejarla. Lindsay tiene un novio que ha estado con ella toda la vida, él era muy dulce y simpático con ella, todo un caballero, pero ahora cada vez que se ven comienzan a discutir, no existe la paz entre ellos, y él siempre dice que está trabajando pero cuando Lindsay llama a su trabajo él nunca está ahí, su presentimiento le está diciendo que él sale con otra mujer, ha visto cosas fuera de su lugar en casa y percibe perfumes que no le corresponden, así que decide acudir al equipo de Infieles para poder descubrir qué es lo que él le está ocultando.