Infieles | Programa Completo | Creyó ser la novia pero era el cuerno.

Penny lleva 3 años con su novio, pero los últimos días ha estado sospechando que él está pasando demasiado tiempo con alguien más, pues hace poco ella sufrió una lesión que la dejó en cama durante un buen tiempo, al inicio no hubo problemas pero poco a poco se dio cuenta que él comenzó a ser distante, y ahora que se recuperó ya no le pide que lo acompañe a ningún lado, vive su vida como si ella ya no existiera, así que decide acudir a Infieles para saber si lo que está pensando es verdad o si son solo ideas que se ha hecho en la cabeza. Nate está desesperado, los comportamientos de su novia han estado cambiando, y a raíz de que él encontró un nuevo empleo que lo obliga a viajar varias veces seguidas, y la sintonía que tenían antes se ha ido desvaneciendo poco a poco, por lo que está sospechando que en lugar de quedarse tarde trabajando, en realidad está saliendo con otro, por lo que el equipo de Infieles comienza a seguirla para descubrir toda la verdad.