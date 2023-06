Infieles | Programa Completo | Él la engaña pero no se arrepiente.

Carly no buscaba el amor después de haber pasado por un terrible divorcio, sin embargo, conoció a su actual pareja que terminó por robarle el corazón, sin embargo, la relación con él ha cambiado mucho, llevan seis meses viviendo juntos pero desde hace dos meses todo se tornó bastante extraño, pues antes podía estar con él en el trabajo y platicar todo el tiempo, y ahora Patrick le pide que ya no vaya a visitarlo, justificándose que no quiere que ella se agote, y ahora Carly piensa que ya no es interesante para él y que probablemente la esté engañando con alguien más joven. Antoinelle está sintiendo mucha desconfianza respecto a la relación que tiene con su pareja, pues ahora parece que sale con una persona completamente distinta a como era al inicio, cuando comenzaron a andar él no tenía contraseña en su celular y ahora sí la tiene, trata de esconder su teléfono cada vez que suena y se pone muy nervioso, y desde hace tiempo comenzó a salir más tarde del trabajo sin un motivo aparentemente real, por lo que el equipo de Infieles comenzará a investigarlo.