Infieles | Programa Completo | ¿Él tiene dos esposas?

Ethan cree que su novia lo engaña, ella se escapa de la casa de noche y no le da ninguna explicación, él la ha apoyado demasiado para impulsar su carrera como cantante pero siente que ahora no la conoce, y el cariño que había entre ellos se ha esfumado, pasaron de ser una pareja cariñosa a lo que él cree que parece más a tener una relación de conocidos que comparten habitación, y su rechazo lo ha estado haciendo sentir mal, pues el amor que siente por ella aún sigue bastante fuerte y está dispuesto a mejorar algo si eso es lo que la está a alejando de él, y acude a Infieles para poder saber si aún tienen una oportunidad más para continuar con su noviazgo. Jennifer está sufriendo de la falta de atención de su esposo, cree que él está comenzando a tener sospechosas actividades nocturnas, pues ya no quiere ni hablar con ella, y se molesta por cualquier cosa, Jennifer intenta hablar con él pero siempre está cansado y la gota que derramó el vaso fue cuando ella encontró en su auto ropa interior de mujer que no le pertenecían, y quiere saber si se está aprovechando de ella.