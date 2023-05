Infieles | Programa Completo | Ella lo engaña pero él la perdona.

Calvin tiene dos años con su novia, ella se ha convertido en su mundo, pero todo comenzó a cambiar cuando alguien cercano a su novia falleció, se la pasaba llorando y sin querer salir, pero a partir de ciertos momentos cambió por completo, se la pasa enojada con él y siempre intenta estar fuera de casa, él cree que lo está engañando y no le parece justo porque ha dado todo por ella, ha intentado mejorar la situación y ahora se pregunta por qué no es suficiente para ella, así que acude a Infieles para que le demuestren si lo que su presentimiento le dice es la verdad. Priscilla tiene un novio que es bastante independiente, pero hay algo en ese estilo de vida que no le está gustando nada, pues el problema comenzó desde hace siete meses y aunque llevan dos años viviendo juntos, su dinámica cambió, pues él está gastando más dinero del que confiesa tener y aunque según se la pasa trabajando todo el tiempo, Priscilla ha encontrado recibos de salidas a donde ella jamás ha ido.