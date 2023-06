Infieles | Programa Completo | Ella lo engaña con su primo.

Cody está enfrentando un problema bastante grande, y a partir de que su primo tuvo que mudarse con él y con su novia, y cree que los comportamientos extraños que está teniendo ella sean a causa de algún tipo de malentendido entre su pariente y ella, pues las cosas han sido muy diferentes entre su relación con Victoria, y al estar atendiendo a su novia y a su primo, todo comienza a derribarse pues ella ya no le contesta las llamadas y ninguno de los dos le responden las llamadas telefónicas el mismo día en el mismo momento y la gota que derramó el vaso fue haber encontrado ropa interior de su novia en la ropa sucia de su primo, y ya no puede más con la incertidumbre. Brea ya no siente conocer a su novio, con quien empezó una relación hace ya tres años, pero en los últimos meses él ha sido muy detallista, a un nivel que en realidad no era antes cuando apenas empezaron, Brea quiere creer que una parte de sus sospechas puede ser su propia inseguridad pero otra parte le dice que debe de haber una razón para que su novio actúe de forma tan cariñosa, a parte de eso le ha estado pidiendo mucho dinero para salir.