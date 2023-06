Infieles | Programa Completo | ¡Ella lo engañó, su bebé no es de él!

Josh está preocupado, cree que su cónyuge lo está engañando, pues todo el tiempo que llevan juntos ha sido muy bueno pero últimamente hace cosas que levantan sus sospechas, ya no se abrazan tanto como antes y ahora salen poco o nada, ella le pone la justificación de que es difícil tener el mismo ritmo de antes ahora que hay un nuevo bebé en casa, pero él ha notado que recibe sospechosos mensajes de texto y por las noches sale de la casa a hablar por teléfono con alguien que él no conoce, y Josh ya está cansado de hacer de todo para mantenerla a su lado. Jennifer está temerosa de lo que está sucediendo con su pareja, antes él era muy atento con ella, le cocinaba o preparaba planes para los dos, pero ahora cada que llega a casa es muy noche, y trabaja mucho pero al mismo tiempo se la pasa diciendo que no tiene nada de dinero, y Jennifer solo quiere saber la verdad, está dispuesta a aceptar que tal vez no sean almas gemelas pero no puede permitir que le mientan tan descaradamente.