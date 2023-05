Infieles | Programa Completo | Encuentra a su novia con otros hombres.

James está sospechando que algo malo está ocurriendo con su matrimonio, su esposa Nora ha estado saliendo con alguien que él considera una muy mala compañía: Wendy, quien incita a Nora a “buscar afuera lo que no encuentra en casa”, por lo que James decide llamar al equipo de Infieles para pedirles que sigan a Nora para poder saber por fin la verdad, pero James tiene mucho miedo porque no se imagina una vida sin su amada esposa y tal vez desenmascarar las noches de su esposa sea un golpe que no pueda soportar. Joe ha estado actuando muy extraño, se desaparece durante varias horas al día y pone de excusa que está buscando trabajo, sin embargo, no hay ningún indicio que haga que Pamela le crea, ella siente que sus comportamientos están fuera de lo normal y probablemente indica que la está engañando, pues ya tampoco es cariñoso con ella, y ya se cansó de ser la novia buena, está harta de atenderlo siempre y de ser comprensiva, por lo que cree que la agencia de detectives de Infieles puede darle la solución que tanto está buscando, por lo que ellos comenzarán a seguir a Joe y descubrirán que esas horas en las que él dice buscar trabajo, en realidad las gasta en ver a una mujer. Y el equipo hace un recuento de un caso anterior: Omar fue víctima de infidelidad por parte de su novia, pero lo peor fue haberla descubierto no solo con un hombre, sino con dos.