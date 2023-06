Infieles | Programa Completo | Lo encuentra vestido de mujer.

Chelsea tiene como propósito tener una relación feliz, ahora tiene una relación con su amor de secundaria y antes era él quien la hacía reír, y él le parecía muy interesante, académico, sin embargo los últimos días cuando ella llega a casa nunca lo encuentra ahí, y con un pasado turbulento en donde él ya la había engañado, Chelsea está pensando que sucede de nuevo y si bien ella ha estado enamorada desde los 15 años no puede permitir que le vean la cara así otra vez, aún y cuando estaba dispuesta a formar una familia con su novio. Ebony está preocupada por el inusual horario de trabajo de su novio, ella trabaja muy tarde en la noche y casi no coinciden en su casa, y como él trabaja de día muy apenas se pueden ver, pero ya no le contesta las llamadas telefónicas y siente que ya no puede confiar en él ni en nadie, pues ahora él ya no quiere pasar tiempo con ella, la trata mal y cada que hablan está de malhumor, así que acude al equipo de Infieles para aclarar todas sus sospechas.