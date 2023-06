Infieles | Programa Completo | Está cansada de las relaciones tóxicas.

Charity ha tenido muchas relaciones muy complicadas, tóxicas y llenas de celos, ahora cree haber encontrado a su verdadera mitad, a alguien que la entiende y la trata bien, sin embargo, cuando se mudaron juntos y después de haberse comprometido, todo comenzó a cambiar, él comenzó a ser abusivo verbalmente y se justificaba con que estaba muy cansado o que había tomado un poco después de trabajar, y cada vez empezó a llegar más tarde de lo común a la casa y ahora cada que le dice que la ama parece que no lo dice desde el corazón, y Charity ya no puede más pues cree que ella es la que está haciendo algo mal y quiere obtener respuestas. Christy ha tenido muchos meses de sospechas y angustias, está cansada de los estallidos de ira de su amado, ahora cada vez que lo llama él nunca le contesta, ya no cenan juntos y cada vez que llega a casa es a una hora muy tarde y con un extraño olor a perfume, sus actitudes despiertan muchas sospechas en ella, así que acude al equipo de Infieles para saber qué es lo que está pasando y saber cómo actuar a partir de esa información.