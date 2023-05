Infieles | Programa Completo | Se mete con el esposo de su hermana.

Travis tiene una esposa que siempre lo ha apoyado y ha estado a su lado, pero ahora siente que hay algo mal que está pasando dentro de su matrimonio, pues últimamente han tenido demasiados problemas, él se ha acercado a las amigas y familiares de su esposa y todos le dicen que no creen que ella sea capaz de serle infiel, sin embargo, su presentimiento es bastante grande, aunque no quiere creer que ella esté haciendo algo malo, no puede ignorar el mal presentimiento que tiene respecto a su relación. Alisha está desconfiando mucho de su novio, ella está buscando respuestas pues después de haber vivido un año juntos, ella ha notado que él nunca está en casa, no pasan tiempo juntos y cada vez que está ahí se la pasa dormido y cansado, cancela todas las citas y alega que es por razón de dinero aún y cuando se la pasa trabajando, y la gota que derramó el vaso es que Alisha encontró un recibo de calcetines para bebés, shampoo para bebés y más productos de ese estilo, y ella no quiere perder el tiempo así que decide llamar al equipo de Infieles para que descubran toda la verdad.