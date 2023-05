Infieles | Programa Completo | Él le paga cirugías y ella lo engaña.

Greg está devastado, comenzó a sufrir de ansiedad al notar que su esposa está teniendo actitudes sospechosas, tras 12 años juntos él creía que el amor verdadero existe, pero ahora ella ya no quiere salir con él, hablan muy poco porque ella prefiere estar en su computadora y ver televisión, él le pagó una cirugía estética y ahora cree que solamente lo utiliza para sacarle dinero y seguirse arreglando físicamente para alguien más, está confundido todo el tiempo al nivel de no poder realizar bien su trabajo, ¿será que el equipo de Infieles descubra algo sobre la señora Voss? Karina ha notado comportamientos extraños en su novio, antes él hacía todo lo posible para estar con ella las noches, y ahora se ha dedicado a trabajar tanto en el día como en la noche, y cada que ella intenta hacer planes con él, Greg sale con excusas para al final terminarla evadiendo, y la gota que derramó el vaso fue haber encontrado en su coche un labial que no era de ella, así que gracias a sus sospechas acude a Infieles para que lo investiguen y saber de una ves por todas la verdad.