La Bandida | Capítulo 22 | Ramiro delata el negocio de alcohol

Graciela y Tommy se enteran que se convertirán en padres, y aunque Graciela está asustada por su anterior aborto, Tommy la calma y le dice que nfrentarán todo juntos, qune deben casarse, y aunque al principio ella no quería, termina diciéndole que sí, pues está realmente enamorada.

Antonio decide confesarle a Adela que está enamorado de ella y ella lo incita a besarla, y a pesar de que ella dijo no sentir nada, sus sentimientos se alborotaron y termina rompiendo su compromiso con Wells, pues también le confiesa lo del beso y le dice no tener claros sus sentimientos hacia él.