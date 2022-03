Laura Bozzo vivió en extrema pobreza cuando huyó del SAT.

Elisa Beristain y Javier Ceriani entraron a la casa de Laura Bozzo para hablar de toda la polémica con el SAT y su fuga de la Ciudad de México.

LAURA BOZZO libre! - GERARDO DÍAZ y su Gerarquía tras PLOMAZOS - COLATE MAL PADRE? - CHISME NO LIKE

Los conductores de Chisme No Like, escucharon de la boca de Laura Bozo, que se escondió en varias colonias populares del Estado de México por tres meses.

“Era un lugar muy pobre, muy humilde, en zonas muy populares del Estado de México… no te voy a decir el lugar. Era un sitio muy pobre”, expresó la conductora desde su casa de Acapulco.

“Cuando me atacan, es bueno tener voz para aclarar todo lo que quieran”, continuó la Señorita Laura en exclusiva para Chisme No Like.

Te puede interesar: Laura Bozzo pide derecho a réplica en nuestro programa Chisme No Like.

Laura Bozzo aclara su polémica con el SAT por primera vez

Laura Bozzo confesó que confió de más en su equipo de contadores, y además, ella no sabía que estaba vendiendo una propiedad embargada.

Esta situación del SAT es un problema de una auditoría desde el año 2012. Yo había pagado mis impuestos con mi nombre, yo le di el poder al estudio contable que me recomendaron…

Dijeron que yo había vendido una casa estando embargada. Yo probé esa casa con el SAT y me dijeron que no. ¿Qué pasó? Yo hice el registro y me dijeron que no, que yo podía venderla…

Además, Laura Bozzo confesó a los conductores de Chisme No Like, que sus problemas de depresión no le habrían permitido sobrevivir en prisión.

“Yo con mis depresiones y mis cosas, me meten a la cárcel... y me muero”, expresó.

En su momento, Laura Bozzo fue acusada de deber 14 millones de pesos mexicanos al SAT y también fue demandada por defraudación fiscal.

Además, la peruana pidió una disculpa a los mexicanos y confesó que su intención nunca fue herir al pueblo azteca con comentarios altisonantes.

También te puede interesar: Esto pasó cuando Chisme No Like llegó a la casa de Laura Bozzo.