Los Rey | Capítulo 27 | La vida en blanco y negro

Vado mandó desaparecer a Ismael, pero sus secuaces no están muy convencidos de hacerlo. Many está muy dolida por lo que Fina piensa de sus padres y le hizo entender que nada es como ella cree. Matías y Lorenza volvieron a pelear por un malentendido. Vado fue a la casa de Aurora y abusó de su confianza, pero ella no puede hacer nada, debe de acceder a ciertas cosas si quiere ayudar a su padre.

