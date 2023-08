Los Rey | Capítulo 33 | Una mujer para todos y para Vado Rey

Fina y Many mandaron a llamar al doctor para que revise a Paola, pero Many ya no quiere vivir angustiada por los problemas que Vado está causando y lo corrió de la casa. Julia quiere saber qué le pasó a Ismael y enfrentó a Vado, además, le dijo que Paola había perdido a su bebé. Many y Ricarda fueron a darle apoyo a “La Chule”, pero ella está tan triste por la pérdida de su hijo, que planea desquitarse con Everardo.

