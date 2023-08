Los Rey | Capítulo 41 | El regreso al Rey de Reyes

Paola necesita ayuda de Julia y aun así, ha tratado de lastimarla y le sacó información de Beto. Lorenza regresó a la mansión Rey y Many fue la más feliz; al mismo tiempo, Memo llegó a abrazar a su madre, pero Vado es el único que al parecer está en desacuerdo con su regreso. Many conoce a su gente y sabe que aunque Vado no lo acepte, necesita ayuda, pues está mal.

