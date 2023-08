Los Rey | Capítulo 44 | Me siento fuera de lugar

Memo se siente fuera de lugar, pues es como, si de alguna manera, comenzara de 0. Everardo no quiere que lo estén cuidando y puso las cartas sobre la mesa con Many. Laureano escapó y encontró a “Perico”, estaba por decirle la verdad, pero se puso nervioso y no logró nada, más que asustarlo.

