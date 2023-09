Los Rey | Capítulo 57 | Solo lo quiero para mí

Many ya no quiere estar con Everardo, pues ahora que sabe la verdad, está interesada en Perico. “El Chino” y Guillermo fueron a rescatar a Fina, pues a pesar del peligro, Leonardo no quiere hacerle daño. Rosario está irreconocible, su fascinación por Matías la está cambiando y Lorenza está cayendo en su juego.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!