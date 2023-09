Los Rey | Capítulo 58 | Paola conoce el punto débil de Vado

Paola fue a pedirle a Vado algo para asegurarla y aunque se aman, no pueden estar juntos. Many quedó maravillada al conocer a Elías Denigris, ¿será el destino? Vado dio la orden para que acaben con Leonardo, pero no sabía que sus hermanos y sobrina estaban en el mismo lugar donde está su enemigo.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!