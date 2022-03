Mi marido me ofrece al mejor postor | Cosas de la Vida.

Las mentiras, infidelidades y el cinísmo son los temas que veremos en este episodio. Rocío Sánchez Azuara nos presenta “Mi marido me ofrece al mejor postor”, “Mi pareja me engañó con el mejor amigo de mi hijo” y “Por no estar sola, mi hija soporta a las amantes de su marido”. No te lo pierdas porque son Cosas De La Vida.

Cosas de la Vida con Rocío Sánchez Azuara | a más + 7.2 Compartir Facebook

Tweet

WhatsApp

CopyLink Copiar enlace