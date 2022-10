Mientras Haya Vida | Capítulo 3 | Eso no es amor.

Gonzalo le reprenderá a Elena sus propios traumas y le echará en cara que no sabe porqué la eligió. Gina y Elisa se darán cuenta que su mamá les ocultó el aviso de desalojo pero no le dirán nada, no por lo menos hasta que la fiesta de Emiliana termine.

