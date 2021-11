Joven que posó junto a Pablo Montero revela si es su sugar daddy.

Hace unos días se volvió viral una imagen donde una jovencita rubia y sensual posaba en una foto con Pablo Montero. De inmediato, comenzaron las especulaciones en torno a si el cantante ranchero era su sugar daddy, pero la chica ya aclaró la situación .

Nicole Castillo dijo que subió la foto con él a las redes sociales porque se trata de alguien famoso, pero siempre fue respetuoso con ella y jamás le hizo ningún tipo de insinuaciones.

“La verdad yo nada más vengo a aclarar que yo no tengo nada que ver con él, el nada más es un amigo, muy amable me invitó a salir y hasta ahí, yo no soy ni su novia como lo están diciendo en todos lados y las redes sociales, yo no soy su suggar baby”, dijo contundentemente.

La joven aclara que no pasó nada con Pablo Montero

La rubia chica que es muy joven, insistió en que no pasó nada en la salida que tuvo con Pablo Montero y ella lo vio como algo normal.

“Yo no tengo nada que ver con él, lo vuevo aclarar y a repetir, nada más es un amigo y hasta ahí”, reiteró Nicole Castillo.

