Exnovia de Pascacio López lo acusa de violencia y abuso.

Andrea Rodríguez, una exnovia de Pascacio López por 17 años, confesó que hace años lo denunció porque presuntamente la había violado, golpeado y acosado durante muchos años.

“Lo hago con miedo, la verdad porque sí es cierto, yo sé que hablando hoy, él algo va a hacer. Lo primero es que alcoholizado o no alcoholizado siempre fue celoso, es real; es alcohólico y cuando está borracho es todavía más agresivo, él tiene un tío que tiene mucho poder en México y eso lo respalda”, dijo la mujer a Chisme No Like.

Según la exnovia del actor, José Enrique Pascacio de León, presidente de la Comisión Nacional e Internacional de Derechos Humanos en México, es el familiar del actor, quien al sentirse seguro sigue “cometiendo presuntos actos violentos contra las mujeres”.

Vanessa Bauche y las demás denuncias en contra de Pascacio López.

Muchas mujeres han advertido de la personalidad violenta de Pascacio López

No solo Andrea Rodríguez ha dicho que Pascacio López es un hombre violento, pues famosas como Ivonne Montero, Irán Castillo y otras más, admitieron en distintos momentos el tipo de hombre que supuestamente es.

