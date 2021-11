Sale a la luz nueva víctima de violencia del actor Pascacio López.

Hace unos días, la actriz Vanessa Bauche denunció una agresión por parte del actor Pascacio López .

Tras la polémica, un testigo dio a conocer en exclusiva para Chisme No Like que la actriz no fue la única afectada por los comportamientos del histrión, ya que también lo padeció Verónica Toussaint.

Señaló que durante una puesta en escena de microteatro, el actor habría reaccionado de manera agresiva con su compañera de escena, pues la mordió en el labio.

“En el año 2014, una compañera actriz y este hombre tuvieron una discusión, al fondo; de pronto él se va y vemos a la actriz con el labio sangrado. Claro, marcando un territorio con un ‘me lo vas a pagar’”, señaló el hombre entrevistado por nuestro conductor Javier Ceriani.

Esta situación ha generado una gran controversia, pues ahora un grupo de mujeres dedicadas a la actuación están lanzando una campaña con el objetivo de que empresas en las que trabajó el actor le den una severa sanción.

En la denuncia formal que interpuso Vanessa Bauche, revelada en este programa, se dio a conocer un episodio especial ocurrido el pasado 14 de octubre de 2020, cuando la famosa hablaba con el director Salvador Espinosa sobre las acciones para las escenas.

Otra víctima de Pascacio López

El día de ayer, en entrevista para Chisme No Like, Andrea Rodríguez, exnovia del actor, reveló que durante su relación vivió maltratos y agresiones.

“Lo hago con miedo, la verdad porque sí es cierto, yo sé que hablando hoy, él algo va a hacer. Lo primero es que alcoholizado o no alcoholizado siempre fue celoso, es real; es alcohólico y cuando está borracho es todavía más agresivo, él tiene un tío que tiene mucho poder en México y eso lo respalda”, expresó.

